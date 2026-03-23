『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』（撮影＝河上良） 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが20日、鎮座百三十年を迎えた平安神宮で開催された奉納スペシャルライブ『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを披露した。【写真】BE:FIRST、平安神宮で一夜限りのSPライブの模様平安神宮が創建百三