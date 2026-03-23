今週はそれほど目立った米指標発表予定がない。イラン情勢をにらみながらの展開が続く。各国・地域ともにイラン紛争による原油高からの物価高警戒を強めている。年内据え置き見通しが広がっていたECBにも利上げの期待が出てきている。そうした中、今日はECB理事会関係者の発言予定が複数控えている。注目は今晩午前1時のレーンECB専務理事・チーフエコノミストの講演となりそう。ECBの金融政策運営に強い影響力を持つ