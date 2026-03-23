アジア株は大幅下落、米イラン戦争激化で景気後退懸念韓国HYBE暴落 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 24452.57（-824.75-3.26%） 中国上海総合指数 3858.18（-98.87-2.50%） 台湾加権指数 32697.25（-846.63-2.52%） 韓国総合株価指数 5455.10（-326.10-5.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8370.20（-58.25-0.69%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72790.25（-1742.71-2.34%） アジア株