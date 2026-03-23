東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 ベッセント米財務長官 イラン要塞が完全に破壊されるまで攻撃を継続する 時には事態を鎮静化させるため事態をエスカレートさせる必要がある トランプ米大統領「ホルムズ海峡再開しなければイラン発電施設を爆撃」 イラン「発電施設が攻撃された場合はホルムズ海