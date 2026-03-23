東京・国立市のアパートから妻を落下させて殺害したとして逮捕されたあと、処分保留で釈放されていた夫が、5年後に殺人の罪で起訴されたことを受け、妻の母親が取材に応じ「スタートにたどり着いた」と心境を語りました。東京地検立川支部によりますと、高張潤被告は2020年、国立市のアパートで妻の麻夏さんの首を絞めるなどしたうえ、9階のベランダから投げ落とし殺害した罪に問われています。高張被告は2021年に逮捕されその後、