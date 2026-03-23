横浜駅西口のシンボルが、また一つ姿を消します。相鉄グループは、37年にわたり映画、演劇、音楽などの文化を発信してきた「相鉄ムービル」（相鉄南幸第2ビル）を2026年9月30日（水）をもって閉館すると発表しました。長く地域のにぎわいを支えてきた施設の閉館は、一つの時代の区切りといえます。同時に、隣接するライブハウス「1000 CLUB」や飲食店街「横浜西口一番街」も営業を終了。これは、2040年代に向けた超巨大プロジェク