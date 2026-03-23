3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。NBAは、22日のオクラホマシティ・サンダー対ワシントン・ウィザーズ戦で乱闘騒ぎを起こした計5選手への処分を発表した。 キャピタルワン・アリーナで行われたこの試合。アウェーのサンダーが132－111で制して連勝を11へ伸ばし、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーがゲームハイの40得点をマーク。 ただ、この試合の前