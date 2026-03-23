高圧ガス工業が大幅反発。朝安後に切り返す展開となっている。同社は産業・医療用ガスのサプライヤーで、溶解アセチレンの最大手。ＬＮＧ（液化天然ガス）やアンモニアなど取り扱うガスは多岐にわたる。このうちヘリウムに関してはホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となり、世界有数の供給国であるカタール産ヘリウムが供給難の状態となっている。代替手段としては米国からの輸入という手があるものの、調達難の状態が