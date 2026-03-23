「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、モンスターラボが「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は２月１３日に２５年１２月期決算発表の延期を発表。２７日には決算を発表したが、営業損益は１億８７００万円の赤字（前の期１０２億６９００万円の赤字）と従来予想の３億６０００万円の黒字から大きく下振れて着地した。なお、２６年１２月期は営業利益５億円と