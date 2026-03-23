オーストラリアサッカー協会(豪FA)は23日、新ユニフォームを発表した。今回の1stユニフォームは、16強入りを果たした2006年ドイツワールドカップのデザインからインスピレーションを得たという。当時のように黄色の要素が強いデザインとなっており、首元には緑のラインが入っている。豪FAは「伝統と進化のバランスを取り、オーストラリアのサッカーを形作った瞬間を称えつつ新世代の信念と野心を包み込んでいる」と説明してお