嵐の公式Instagramにて、2014年4月30日にリリースされた「GUTS !」のジャケットが公開された。 【写真】学生服姿の嵐（「GUTS !」ジャケット）【動画】嵐「GUTS !」MV ■学生服を纏った嵐 「GUTS !」は、二宮和也の主演ドラマ『弱くても勝てます～青志先生とへっぽこ高校球児の野望～』（日本テレビ系）の主題歌。ジャケットでは、甲子園出場を目指す青春学園ドラマにちなんで、5人が学生服のような衣装を纏