山芳製菓は23日、公式サイトを更新。同社の人気スナック菓子「わさビーフ」について、重油調達の困難により工場の操業を停止していたが、重油の供給体制が整ったことを受け、順次商品の供給を再開すると発表した。同社公式サイトで「3月12日(木)にお知らせいたしました重油調達の困難に伴う工場操業停止につきまして、お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げ