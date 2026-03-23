22日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが、今季のチャンピオンシップクォーターファイナルをSAGA久光のホームであるサロンパスアリーナで開催できることが決定した。クラブ公式SNSが伝えている。 チャンピオンシップの会場は、レギュラーシーズンの順位が上位のクラブのホームで開催される（ファイナルのみリーグ主催）。22日（