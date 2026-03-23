◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 英明 5-3 高川学園(23日、甲子園球場)第2試合では、最終回に執念で一打逆転のチャンスをつかむ場面が見られました。両投手の三者凡退の立ち上がりで幕を開けたこの試合。4回には英明打線が奮起し一気に3得点をあげます。さらに5回には強雨の影響もあり難しいコンディションとなる中、英明がセンターへの犠牲フライで得点を追加。4点のリードをつくります。6回には高川学園にもタイムリーが生ま