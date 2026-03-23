演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔（28）が22日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）にVTR出演。人気アーティストと勘違いされる場面があった。昨年、同番組で「お笑いは、はやっていない」と発言し話題になった蓮見。今回は、それが事実なのかを検証する企画を行った。まずはスタッフとともに街頭インタビューを行い、蓮見の知名度を調査。カニを持っている蓮見の宣材写真をスタッフが見せ、蓮見を知って