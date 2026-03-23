中東情勢の悪化により高騰したガソリン価格を抑えるための補助金の支給について、政府は、今年度予算の予備費から8000億円程度を支出する方針であることがわかりました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖などによる原油高を受け、ガソリンの全国平均価格は先週、1リットルあたり190円80銭と史上最高値を更新しています。政府は今月19日から、ガソリンの全国の平均価格が170円程度に抑えられるよう、ガソリン元売り各社に対して補助金の