お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34）が22日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。いとこの仰天エピソードを披露した。今回は「令和のシンパパ大集合」と題してSNSなどで話題のシングルファザーを特集。高校生でシングルファザーになった男性と、その双子の妹でシングルマザーの兄妹が登場した。兄の子供は、当時の彼女が妊娠7カ月目のときに発覚、妹の子供は破水してから母に報告するなど“破天荒”