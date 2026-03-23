◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園3−5英明（2026年3月23日甲子園）84年春以来の出場となる高川学園（山口）が、昨秋四国大会優勝校の英明（香川）に3−5で敗れ、初戦で姿を消した。高川学園の先発は、プロ注目の最速146キロ右腕・木下瑛二投手。公式戦9試合、61イニングで66奪三振、防御率1・92を誇る好投手だ。だが、4回に2四球と犠打を処理した木下の悪送球が絡み3失点。4回にも追加点を許すなど、8回5