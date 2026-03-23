若手有望株によるエキシビション試合「スプリング・ブレークアウト」のブルワーズ戦に出場後、取材に応じるアスレチックスとマイナー契約の森井翔太郎＝メサ（共同）【メサ共同】東京・桐朋高から米大リーグ、アスレチックスとマイナー契約を結び、2年目を迎える森井翔太郎選手（19）が22日、アリゾナ州メサで行われた若手有望株によるエキシビション試合「スプリング・ブレークアウト」のブルワーズ戦に「7番・二塁」で出場し、