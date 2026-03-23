王立裁判所に描かれたバンクシーの作品＝2025年、英ロンドン/Toby Melville/Reuters（CNN）美術界最大の謎が解明されたようだ。バンクシーの正体は、英ブリストル出身のめがねをかけた中年男性、ロビン・ガニンガム氏だったと明かされた。ガニンガム氏の名はロイター通信が広範な調査を通じて明らかにした。もっともそのことは英タブロイド紙メール・オン・サンデーが2008年に伝えており、何年も前から公然の秘密だったという見方