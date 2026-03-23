3月18日（水）にリリースされた9年ぶりのオリジナル・ニューアルバム『THE BLACK ○ ALBUM』が話題となっているDREAMS COME TRUEのリリースツアーが、3月21日（土）と22日（日）、横浜アリーナからスタートした。初日のレポートということで、セットリストや演出の詳細を書くのは控えるが、ライヴを観たあとの率直な感想を記すと、今まで観たことのないライヴだった。そのことを説明するために、まずは新しいアルバムについて触れ