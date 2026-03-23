コカインの過剰摂取による心停止をきっかけに、超常的な能力に目覚めたと主張する女性がいる。 米国オレゴン州出身のルイサ・ペックさんは1982年、リドカインが混入しているとは知らずに薬物を摂取。心停止に陥り、直後に大発作(全般性強直間代発作)を起こした。 英デイリー・ミラー紙の報道によると、ルイサさんはその瞬間を「ポパイにパンチを食らったキャラクターのように、空へ吹き飛ばされたようだ