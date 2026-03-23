【新華社テヘラン3月23日】イランのペゼシュキアン大統領は22日、交流サイト（SNS）に投稿し「ホルムズ海峡は全ての人に開かれているが、イランの領土を侵害する侵略者だけは歓迎しない」と述べた。ペゼシュキアン氏は次のように表明した。いわゆる「イランを地図上から消し去る」という幻想は、歴史を創造した民族の意志に直面した絶望の現れに過ぎない。脅迫とテロはわれわれの結束をさらに強めるだけである。われわれは戦場