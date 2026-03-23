住吉大社で披露された大絵馬を指さす豊昇龍（右）と明生＝23日、大阪市住吉区大相撲の横綱豊昇龍が昨年3月に住吉大社（大阪市住吉区）で奉納土俵入りを行ったことを記念した大絵馬が完成し、23日に披露された。在籍する立浪部屋が春場所で宿舎を構える場所でもあり、除幕式に参加した豊昇龍は「いろいろな思い出がある場所。うれしく思う」と笑みを浮かべた。大絵馬は縦1メートル、横約2メートル。豊昇龍が昇進伝達式の口上で