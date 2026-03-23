◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦東北5―1帝京長岡（2026年3月23日甲子園）帝京長岡（新潟）の背番号10・川村光翼（3年）が異例の形で2度目の甲子園出場を果たした。「前回は雰囲気に押されてしまったけど、今回はガツガツいく自分を出せたと思う。甲子園は守りやすかった」。木更津総合（千葉）の1年生だった24年夏に背番号19の外野手として甲子園の土を踏んだ。試合で出番はなく、翌年1月に「環境を変えたい」