23日、参議院本会議において、関口昌一議長が、事務方の“指摘ミス”に動じることなく進行した。【映像】事務方が議長に「あ、ごめんなさい」の瞬間（実際の様子）13時に本会議が始まり、関口議長が「国家公務員等の任命に関する件」として「サイバー通信情報監理委員会委員長及び…」と読み上げた際、関口議長の脇に座る事務方が「“監視”です。サイバー通信情報“監視”」と指摘。だが、関口議長が再度「サイバー通信情報