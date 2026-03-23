ヤクルト本社は3月13日、「世界睡眠デー」に合わせ、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイで体験型イベント「究極の睡眠博 powered by『Yakult1000』」を開催した。“眠れていない日本”への課題意識を背景に、睡眠をテーマとした五感体験型の空間を展開し、機能性商品とライフスタイル提案の融合を図った。“安眠につながる”特別メニュー(写真は一例)が提供されたイベントにはホラン千秋さんが登壇。「睡眠は寝ているとき