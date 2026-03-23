全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のラーメン店『エキトンの店井の庄』です。多彩なアレンジも懐深く受け止めるリッチな本格スープカップ麺でもお馴染みの辛辛魚を生んだ『井の庄』が、今度は豚骨ラーメン作りに乗り出した。スープは豚頭をメインにゲンコツや豚足なども加え、素材を足しつつ3段階で炊く。とろみのあるスープのコクは濃厚ながらもクセは少な