オランダサッカー協会（KNVB）とサプライヤーのナイキ社は現地３月22日、オランダ代表の新ユニホームを発表した。ホームキットは、伝統のオレンジを基調とし、黒いサイドラインが入ったシンプルなデザイン。KNVBの公式サイトによれば、「史上最も鮮やかなオレンジ色」だという。アウェーキットは白をベースに、中央には水平方向へ一本のオレンジのラインが走る大胆なデザインだ。この新ユニホームがKNVBの公式インスタグラム