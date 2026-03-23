吉野家は、鶏肉を使用した期間限定商品「焦がしねぎ焼き鳥丼」を、3月19日11時から全国の吉野家店舗において期間限定で販売を開始した。「焦がしねぎ焼き鳥丼」は、テイクアウトでも利用できる。香ばしく炒めた長ねぎと鶏肉のうまみが楽しめる一杯になっている。具材にはチキンと、2種類のねぎを使用し、長ねぎは油で香ばしく炒めることでうまみを引き出し、醤油ベースのニンニクだれが鶏肉と絡み合うことで、食欲を刺激する味わい