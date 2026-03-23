ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」から鍵・荷台・ライトを標準装備から外した1万円（税抜）の軽快車「Option−0（オプションゼロ）」を、3月21日から関東のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）で先行販売、7月から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）で順次発売を開始する。近年、国内の自転車業界では、原材料価格や物流費高騰などの影響から自転車の平均価格は上昇傾向にあり、販売台数の減少が続