「クラフト かける生チーズ」森永乳業は、「クラフト かける生チーズ」「クラフト かける生チーズ モッツァレラブレンド」を、4月1日から発売する。共働き世帯の増加で家庭内調理における簡便・時短ニーズが高まる中、献立に“手間なくすぐ使える”“料理の見栄えやボリュームがアップする”食品が求められている。こうした流れの中で、チーズカテゴリーにおいては、加熱しなくてもそのままでも安心して食べられる「生食タイプ」の