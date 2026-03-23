３月２１日（現地時間）、イングランド遠征中の２０２５年度ラグビー高校日本代表の面々が、Ｕ１９イングランド代表を撃破、ラグビーの母国で歴史的初勝利を飾りました。 【写真で見る】勝利後、満面の笑みを浮かべる選手たち 前半テンポよいボールつなぎでイングランド陳内深くまで攻め込む 今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦