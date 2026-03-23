大阪・枚方市出身の俳優・仁村紗和の「おけいはん」新ビジュアルが、23日までに披露された。【写真】新おけいはん・仁村紗和、初詣ビジュアル京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を