人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのブラック・コスチューム姿を披露した。「ENEOSスーパー耐久シリーズ2026EmpoweredbyBRIDGESTONE第1戦もてぎスーパー耐久4HoursRace2日間TEAMPOPRACEへの応援ありがとうございました！」と開幕戦の応援を感謝。ゴールドラインの入った黒のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「今回は完走とはなりませんでした