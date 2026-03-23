広島城（広島市中区）の天守が２２日、６８年間の営業を終えて「閉城」した。コンクリート造りの天守は戦後復興のシンボルとして親しまれてきたが、老朽化への対応が課題となっていた。最終日は、天守の内部や最上階からの眺めを目に焼き付けようと、別れを惜しむ多くの市民が訪れた。（荒川紘太、小山舞）広島城は安土桃山時代に毛利輝元によって築かれ、１９３１年には天守が国宝に指定されたが、４５年８月６日、原爆投下に