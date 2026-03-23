ギタリストの布袋寅泰（64）が23日、自身のインスタグラムを更新。ヒップホップグループ「RIPSLYME」との共演について言及した。布袋は、22日に都内で行われたRIP SLYMEのライブにサプライズ出演。この日のライブをもって、RIP SLYMEは活動休止に入った。布袋はRIP SLYMEのメンバーらとの集合写真をアップし、「昨年、メンバーから『布袋さんのギター演奏とともに、RIP SLYMEの25周年の集大成＆活動休止前ラストステージを