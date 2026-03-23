老後資金づくりの手段として利用者が増えているiDeCo（個人型確定拠出年金）。現在は65歳まで積み立てが可能ですが、制度改正により70歳まで拠出できるようになる予定です。 「月2万円積み立てているけれど、70歳まで延ばしたほうがいいの？」「年金が月15万円で貯蓄1000万円あれば65歳まででも足りる？」と悩む人も多いでしょう。ここでは、制度改正のポイントと、老後資金の目安をもとに判断の考え方を解説します。