子ども1人につき2万円の子育て応援手当がもらえると聞き、「3歳の子どもがいて、さらに4月に出産予定だから合計4万円もらえるのでは？」と考える人も多いのではないでしょうか。 子育て応援手当は、物価高が続く中、子育て世帯を支援するために国が実施する給付制度として注目されています。 ただし、この手当には対象となる子どもの条件や期間が決められており、すべてのケースで4万円受け取れるとは限りません。