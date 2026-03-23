【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの川崎希が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女への手作り弁当を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「盛り付けが綺麗」そぼろ肉・フェットチーネなど詰まった長女弁当◆川崎希、長女への手作り弁当披露川崎は「sisterのお弁当」と記し、長女のために手作りした弁当の写真を投稿。そぼろ状の肉をのせたご飯に、フェットチーネ、ピーマンとツナの炒め物、にんじん、ブロッコリ