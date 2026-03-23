【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの近藤千尋が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。卒園した次女の姿を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「成長に感動」名前入りプレートとの次女ショット◆近藤千尋、卒園した次女の姿披露3月20日のストーリーズ投稿で、次女の卒園式に出席したことを報告していた近藤。この日は「祝」とスタンプを添え、ろうそくが灯ったケーキを前に撮影した次女の写真を披露している。ケーキプレ