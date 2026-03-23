【モデルプレス＝2026/03/23】2024年12月6日に亡くなった中山美穂さん（享年54）の公式サイトが、2026年3月23日に更新された。3月末をもってサイトを閉鎖することが発表された。【写真】中山美穂さん、最期のインスタ投稿◆中山美穂さんの公式サイトが3月末をもって閉鎖へサイトでは「2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイト