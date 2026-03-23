【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。スーツの衣装を着用した後ろ姿を公開した。【写真】33歳吉本芸人「想像以上の破れ具合」下着まで見えた衝撃ショット◆せいや、衣装破けた衝撃ショット披露せいやは「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」と明かし、スーツ姿の写真を投稿。グレーのチェック柄のパンツがお尻から