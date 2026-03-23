【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの辻希美が3月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・青空（せいあ）くんの受験当日の弁当を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当◆辻希美、長男・青空（せいあ）くんの受験弁当公開辻は「『受験当日の朝』青空のお弁当作り送り出す母の素直な気持ち『落ち着かない母』」というタイトルで、動