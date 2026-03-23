韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、米メディアが作成した大リーガーランキングに衝撃を受けている。 「大谷は依然として比類なき存在であり、世界最高の野球選手」 米放送局「CBSスポーツ」は2026年3月21日、今シーズンの活躍が期待される選手を選出し、ランキング形式で上位100人を発表した。 1位に選出されたのは、大谷翔平選手（ドジャース、31）で、2位にはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース、33）、3位にボビー・ウィ