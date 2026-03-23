タレントのイ・フィジェの番組復帰をめぐり、韓国では同僚たちの応援と世間の賛否が分かれる反応が続いている。イ・フィジェは、3月28日に放送されるKBS 2TV『不朽の名曲』の「2026芸能界歌王戦」特集を通じて、約4年ぶりに番組復帰を果たす。【注目】イ・フィジェ、“犯罪者じゃない”のに嫌われ続ける理由最近公開された予告編では、「お久しぶりにご挨拶いたします。イ・フィジェです」と語った後、目に涙を浮かべる様子が捉え