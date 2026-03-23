カバヤ食品はこのほど、「しゃりinグミ」の新フレーバー「クリスタルピーチ」と、季節商品「かき氷グミ」「すいかグミ」の販売を開始する。いずれもオープン価格。新商品「しゃりinグミ クリスタルピーチ」は、3月31日から全国のコンビニエンスストアにて、期間限定で発売する。夏の風物詩をモチーフにしたロングセラー商品の「かき氷グミ」「すいかグミ」は、乳酸菌を配合してリニューアル。3月24日から、全国のスーパーマーケッ