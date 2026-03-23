◆センバツ第５日▽１回戦三重―佐野日大１２年ぶり５度目のセンバツとなる佐野日大（栃木）が、第３試合で三重と対戦。ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした名将・中村順司氏（７９）の孫である中村盛汰主将（３年）が「５番・三塁手」で先発出場する。中村盛汰の父・中村猛安氏（４６）も、２０２１年夏に日大東北（福島）の部長として甲子園に出場。父子３代で聖地に立つことになる。中村