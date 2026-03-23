◆米大リーグオープン戦エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの場面で５打席目に向かわずに、代打が送られて途中交代した。３打数１安打３打点。チームは、１３対５で大勝を飾った。試合後、ロバーツ監督が開幕ロー