ものまねタレントのりんごちゃん（３７）が２３日までに自身のＳＮＳを更新。「えーっと。もはや誰？」とつづり、坊主頭のカツラに付けひげを付けた姿の写真を披露した。りんごちゃんは２２日にフジテレビ系で放送された「千鳥の鬼レンチャン」内の企画「クレーンゲーム鬼レンチャン」で鬼レンチャンを達成した。この投稿に対して「見たよー！凄かった」「素晴らしい最近は進化が止まらないりんごちゃん」「良かった。自分